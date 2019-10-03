На кольце в районе Ржевки иномарка едва не врезалась в отбойник и потеряла диск

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковушками.

Инцидент произошел сегодня вечером, 3 октября, на кольце в районе Ржевки. Со слов очевидцев, водитель за рублем автомобиля марки Ford потерял управление, в результате чего машину повело в отбойник.

«Чудом увернулись и успели оттормозиться», — уточнил пользователь.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что иномарка лишилась диска с одного из колес. Других повреждений машина не получила.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в GazetaSPb сообщали о больших пробках по всему Петербургу. Водители уверены, что всему виной погодные условия.