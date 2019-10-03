На кольце в районе Ржевки иномарка едва не врезалась в отбойник и потеряла диск

На кольце в районе Ржевки иномарка едва не врезалась в отбойник и потеряла диск
Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковушками.

Инцидент произошел сегодня вечером, 3 октября, на кольце в районе Ржевки. Со слов очевидцев, водитель за рублем автомобиля марки Ford потерял управление, в результате чего машину повело в отбойник.

«Чудом увернулись и успели оттормозиться», — уточнил пользователь.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что иномарка лишилась диска с одного из колес. Других повреждений машина не получила.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в GazetaSPb сообщали о больших пробках по всему Петербургу. Водители уверены, что всему виной погодные условия.

дтп новости спб форд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минимальная цена на водку может подняться до 230 рублей
Обвиняемого в мошенничестве экс-следователя СК отпустили под домашний арест
Путин назвал причину, по которой Россия смогла избежать гражданской войны
На кольце в районе Ржевки иномарка едва не врезалась в отбойник и потеряла диск
В Гатчине поймали лжесотрудников «ЛОЭСК», предлагавших замерить напряжение ...
Парк Дубки в Сестрорецке затопило
Очереди и неработающие траволаторы: как открылись станции Фрунзенского радиуса
Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами