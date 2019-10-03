Дождь усугубил пробки на дорогах Петербурга

Дождь усугубил пробки на дорогах Петербурга
Пробки усиливает не только дождь, но и ДТП. Фото: pixabay

Жители Северной столицы проводят окончание рабочего дня в глухих пробках. Со слов горожан, ситуацию на дорогах усугубил дождь.

Замер почти весь город, пробки выросли до 8 баллов. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», большие заторы наблюдаются на набережных и в центре города — на Невском проспекте, Садовой улице и Литейном проспекте.

Самыми загруженными сегодня, 3 октября, стали участок на ЗСД от Богатырского проспекта, оба кольца КАД между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жители Петербурга жаловались на пробки. Автомобилисты ругаются из-за заторов на дорогах.

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Дождь усугубил пробки на дорогах Петербурга
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