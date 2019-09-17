Петербуржцы вновь пожаловались на рекордные пробки

Сейчас ситуация нормализовалась, но автомобилисты продолжают ругаться из-за заторов на дорогах.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. О загруженности Санкт-Петербурга говорят не только люди, но и сервис «Яндекс. Пробки». Самыми загруженными магистралями этим вечером стали Ленинский проспект, Московский проспект и проспект стачек. Во всем винят делегацию из КНР во главе с премьером Госсовета Ли Кэцяном, который встречается с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Северной столице. В связи с их прибытием сначала не могли сесть нормально самолеты в Пулково, а теперь днем и вечером наблюдаются заторы.

Несмотря на то, что большая часть людей жалуются на сложившуюся ситуацию, нашлись и те, кто раскритиковал «нытиков». Комментаторы отмечают, что стоит пользоваться общественным транспортом и тогда таких пробок не будет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Московский район стоит в пробках из-за приезда Медведева.