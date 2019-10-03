ПИК планирует расширить свое присутствие на рынке жилья в Петербурге

Площадки планируется приобретать как за деньги, так и с заключением партнерских отношений. Фото: https://pixabay.com

Площадки планируется приобретать как за деньги, так и с заключением партнерских отношений. Фото: https://pixabay.com

Строительная группа компаний намеревается приобрести до двадцати новых площадок для возведения жилых комплексов.

Организация намерена расширить свое присутствие на рынке недвижимости в Северной столице до полутора миллионов квадратных метров жилого пространства.

На данный момент ПИК занимается строительством двух масштабных жилых массивов, общая площадь которых составляет около 200 тысяч квадратных метров. Комплексы располагаются на Дальневосточном проспекте и Суздальском шоссе, завершить возведение планируется в 2021 и 2022 году соответственно.

В дальнейшем проект увеличения портфеля группы компаний предполагает приобретение еще нескольких площадок, от пятнадцати до двадцати.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о заявлении строительной компании «Дальпитерстрой». Застройщик настаивает, что все долги перед ГУП «ТЭК» погашены.