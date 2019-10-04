На трассах Ленобласти вводятся новые ограничения

Движение на участках трасс в Ленобласти будет ограничено из-за дорожных работ. Фото: Baltphoto

Движение на участках трасс в Ленобласти будет ограничено из-за дорожных работ. Фото: Baltphoto

В пятницу, 4 октября, из-за проведения дорожных работ на некоторых участках региональных трасс в Ленинградской области ограничат движение.

Работы по ремонту и выправке дорожного покрытия, нанесение разметки и установка дорожных знаков ограничат движение на некоторых участках трасс в Ленобласти, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, на 593-674 и на 621 километрах автодороги М-10 Москва-Петербург ограничат скорость движения с 8 до 19 часов.

Ремонтные работы также ограничат скорость движения на трассе Р-21 «Кола». Ограничения коснутся 12-179 км в оба направления с 8 до 19 часов, а также на 22-23 и 38 км в сторону Петербурга в то же время.

Работы на трассе А-181 «Скандинавия» ограничат скорость на 125-127 км в оба направления. Движение будет ограничено на 19-2 км трассы А181 «Выборг — Светогорск» с 8 до 20 часов.

Также водителям придется бавить скорость на 108 и 149 км трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо. Ограничения скорость затронут и 479-532 км трассы А-114 «Вологда — Тихвин».

Ранее GazetaSPb сообщала, что бизнес-форум ограничит автомобильное движение в Петербурге.