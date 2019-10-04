Беглов: к 2024 году в Петербурге откроются еще семь станций метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что в течение пяти лет в Северной столице откроют еще семь новых станций метрополитена.
На своей официальный странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник заявил, что Смольный продолжит развивать метро в черте Петербурга. По словам Беглова, к 2024 году в Петербурге появятся еще семь станций метро. Он добавил, что к концу этого года в подземке запустят новые вагоны, а парк полностью обновится.
Также глава города назвал причину месячной задержки открытия трех новых станций Фрунзенского радиуса. Он отметил, что в месяц назад инженеры не смогли гарантировать полную безопасность, однако сейчас они дали добро.
Напомним, что открытие станций «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская» состоялось в четверг, 3 октября.
Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге открыли станции Фрунзенского радиуса, GazetaSPb опубликовала фото.