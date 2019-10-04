Беглов: к 2024 году в Петербурге откроются еще семь станций метро

Беглов: к 2024 году в Петербурге откроются еще семь станций метро
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что в течение пяти лет в Северной столице откроют еще семь новых станций метрополитена.

На своей официальный странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник заявил, что Смольный продолжит развивать метро в черте Петербурга. По словам Беглова, к 2024 году в Петербурге появятся еще семь станций метро. Он добавил, что к концу этого года в подземке запустят новые вагоны, а парк полностью обновится.

Также глава города назвал причину месячной задержки открытия трех новых станций Фрунзенского радиуса. Он отметил, что в месяц назад инженеры не смогли гарантировать полную безопасность, однако сейчас они дали добро.

Напомним, что открытие станций «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская» состоялось в четверг, 3 октября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге открыли станции Фрунзенского радиуса, GazetaSPb опубликовала фото.

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