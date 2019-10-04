Трое детей и пенсионерка пострадали в ДТП на «Нарве»

Трое детей и пенсионерка пострадали в ДТП на &#171;Нарве&#187;
Столкновение Renault Logan и Chevrolet Cruze произошло вечером 3 октября. Фото: vk.com

В аварии на «Нарве» пострадали двое маленьких детей, подросток и пенсионерка. Все отделались травмами легкой степени тяжести.

Столкновение двух иномарок, Renault Logan и Chevrolet Cruze произошло вечером 3 октября на 76 км трассы «Нарва» в поселке Бегуницы в Волосовском районе Ленобласти. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три ребенка, находившиеся в Chevrolet: мальчики возрастом 11 месяцев и 4 года, а также 13-летняя девочка. Также пострадала 74-летняя пассажирка Renault. Медики оказали медицинскую помощь пострадавшим на месте.

Фотографии с места ДТП опубликованы в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее GazetaSPb сообщала, что под Тосно произошло смертельное ДТП, двое погибли. Трагический инцидент случился сегодня, 4 октября, на трассе, которая ведет из Оредежа в Лугу.

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