Спецслужбы предотвратили теракты в четырех российских городах

В России в этом году предотвращены четыре теракта в крупных городах центральной части страны — в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

Кроме того, силовикам удалось задержать 152 лица, причастных к террористической деятельности.

«За восемь месяцев текущего года [в ЦФО] предотвращено пять преступлений террористической направленности. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов, которые готовили теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 13 апреля. Контртеррористическая операция началась вечером в пятницу: ФСБ узнало, что боевики прячутся в одном из частных домов. Их окружили и предложили сдаться — те начали стрельбу.