Мамаев рассказал о первой тренировке в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове» и рассказал о своих впечатлениях.

«Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними», — рассказал футболист, сообщается на официальном сайте команды.

Он также поблагодарил фанатов за теплый прием и отметил, что не ожидал такой поддержки. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», но клуб расторг с ним контракт после выходы из колонии.

В сентябре футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом. Раньше он выступал за «Краснодар».