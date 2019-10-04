Заявки на электронные визы в Петербург подали 6 тысяч человек

В Петербург по электронным визам едут жители Финляндии, Эстонии и Германии. Фото: pixabay.com

В Петербург по электронным визам едут жители Финляндии, Эстонии и Германии. Фото: pixabay.com

За четыре дня иностранные туристы подали почти 6 тыс. заявок на получение электронной визы для посещения Петербурга и Ленинградской области.

Наибольшим спросом электронные визы пользуются среди жителей Эстонии, Германии и Финляндии, сообщили в комитете по развитию туризма.

Первые обладатели электронных виз уже посетили Россию, они воспользовались автомобильным пропускным пунктом Ивангород.

Напомним, с 1 октября жители 53 стран могут посетить Петербург и Ленобласть по электронной визе. На территории региона они могут находиться не более 8 дней. В пилотном режиме электронные визы выдаются бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комитет по туризму Ленобласти готовит турмаршруты, адаптированные под срок действия электронной визы. Иностранным гостям предложат варианты для кратких и более длительных визитов.