Дзюба в первый раз сходил на балет «прогрессировать»

Спортсмен признался, что никогда не был на подобных представлениях, но решил попробовать.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Впечатлениями футболист петербургского клуба «Зенит» поделился в своем Instagram. Артем Дзюба решил сходить на «Баядерку» в Михайловском театре, который ставили Начо Дуато, Анжелина Воронцова и Иван Зайцев. Пока непонятно, понравилось ему или нет.

«Ребятки, ребятулички, наконец-таки я попал на балет в Михайловский театр. Как я прогрессирую, ребятки, вы заметьте, пожалуйста. Вот так – нет пределу совершенства»,

— поделился он.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дзюба стал лучшим игроком матча «Зенит» – «Бенфика». Встреча состоялась на «Газпром Арене» 2 октября. Она завершилась со счетом 1:3 – это первая победа петербургского клуба в рамках Лиги чемпионов 2019 года. Нападающий забил первый гол на 22-й минуте.