Малком пообещал скоро вернуться на поле

Малком не играет около двух месяцев. Фото: "Зенит"

Малком не играет около двух месяцев. Фото: "Зенит"

Футболист получил травму во время одного из матчей, но почти пришел в норму.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем рассказал форвард «Зенита» Малком, сообщает РИА Новости. Игрок заявил, что понимает – болельщики переживают за него и хотят, чтобы он поскорее пришел в себя. Малком их решил успокоить и пообещал, что совсем скоро он начнет «приносить им радость», так как вернется на поле.

«Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников — они спрашивают, как мое здоровье, когда меня ждать в составе»,

— поделился футболист, который не играет уже около двух месяцев.

Малком рассказал, что его травма деликатная – у него ничего не болит, но стоит ударить по мячу и чувствуется большой дискомфорт.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Семак заявил: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет. По словам тренера, восстановление Малкома затягивается из-за травм, которых у спортсменов иногда «бывает больше, чем хотелось бы».