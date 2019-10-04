В «Царском Селе» отреставрируют пять комнат за 300 млн

Работы собираются выполнить до конца 2022 года.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем сообщили на сайте госуслуг. В ближайшее время хотят отреставрировать пять комнат «Царского Села»: Опочивальню, Серебряный кабинет, Купольный зал, Табакерку и Зеркальный кабинет Екатерины II. На эти цели готовы потратить не больше 311 миллионов рублей. Средства выделят внебюджетные учреждения.

По предварительным данным, помещения приведут в порядок за три года. Победителя конкурса выберут уже в конце октября.

Напоминаем, что до этого «Царское Село» искало подрядчика для реставрации фасадов в инженерии Александровского дворца. Сумма контракта – 250 миллионов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что суд Петербурга обязал геологов отреставрировать дома на Митрофаньевском шоссе. В случае неисполнения решения суда акционерное общество обязано будет выплатить 60 тыс. рублей. И далее по 60 000 рублей ежемесячно до момента исполнения.