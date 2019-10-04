Самолет, летевший из России в Турцию, вернулся из-за дебошира

Фото: Pixabay
Самолет уже вылетел в Турцию вновь. Фото: Pixabay

Пьяный мужчина приставал к другим пассажирам и создавал опасную для продолжения полета ситуацию.

Об этом стало известно 4 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя авиакомпании Turkish Airlines. Самолет вылетел из Внуково, чтобы отправиться в Стамбул. Пассажиры мечтали поскорее оказаться на курорте, но не тут-то было – один из мужчин был крайне пьян. Он «беспокоил других пассажиров и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета». Командир борта принял непростое решение: ему пришлось возвращаться в Россию, чтобы высадить дебошира и передать его в руки сотрудников правоохранительных органов.

На данный момент самолет должен был уже покинуть Внуково вновь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что младенец скончался на борту самолета из Грозного в Москву. Малышку сопровождал врач-реаниматолог. Во время полета у девочки резко ухудшилось состояние, врач предпринял попытки ее реанимировать, однако она скончалась.

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