Российские атлеты стали призерами в прыжках в высоту на ЧМ

Российские атлеты стали призерами в прыжках в высоту на ЧМ
Россияне в восьмой день чемпионата мира по легкой атлетике завоевали три медали. Фото: скрин matchtv.ru

Российские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре – два серебра и бронзу.

Легкоатлет Михаил Акименко в прыжках в высоту взял серебро. Спортсмен совершил прыжок на 2,35 метра. Бронзу завоевал россиянин Илья Иванюк. Он немного отстал от Михаил Акименко – тот же результат ему дался с большим числом попыток.

Первое место занял представитель Катара Мутаз Эсса Баршим. Его результат составил 2,37 метра.

Еще одно серебро России принес Василий Мизинов. Спортсмен попал в тройку лидеров по спортивной ходьбе на 20 километров.

Ранее в GazetaSPb сообщали о победе российских волейболистов. Спортсмены завоевали путевку на Олимпиаду-2020.

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