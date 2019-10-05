Российские атлеты стали призерами в прыжках в высоту на ЧМ

Российские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре – два серебра и бронзу.
Легкоатлет Михаил Акименко в прыжках в высоту взял серебро. Спортсмен совершил прыжок на 2,35 метра. Бронзу завоевал россиянин Илья Иванюк. Он немного отстал от Михаил Акименко – тот же результат ему дался с большим числом попыток.
Первое место занял представитель Катара Мутаз Эсса Баршим. Его результат составил 2,37 метра.
Еще одно серебро России принес Василий Мизинов. Спортсмен попал в тройку лидеров по спортивной ходьбе на 20 километров.
Ранее в GazetaSPb сообщали о победе российских волейболистов. Спортсмены завоевали путевку на Олимпиаду-2020.