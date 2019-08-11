Российские волейболисты обыграли Иран и завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Спортсмены отправятся на Олимпиаду в Токио. Фото: скрин с матча matchtv.ru

Спортсмены отправятся на Олимпиаду в Токио. Фото: скрин с матча matchtv.ru

Российская сборная по волейболу стала победителем в квалифицированном турнире, который проходил в Санкт-Петербурге. Призом для команды стала путевка на Олимпиаду в Токио.

Главный тренер российской команды Туомас Саммелвуо заявил, что игроки молодцы. Российская команда не проиграла в олимпийской квалификации ни одной партии.

Команда достойно играла, чем заслужила путевку на Олимпийские игры в 2020 году в Токио.

В предыдущих матчах российские волейболисты обыграли сборные Мексики и Кубы.

Ранее в GazetaSpb сообщали о намерении Федерации спорта организовать турнир памяти Максима Дадашева. Боксер скончался после боя в США. Матч был прерван секундантами после 11-го раунда. После чего боксера экстренно госпитализировали в больницу. Прощание проходило 4 августа.