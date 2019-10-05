Правоохранители раскрыли грабеж в Тихвине

Правоохранители раскрыли грабеж в Тихвине
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники правопорядка раскрыли грабеж. Инцидент произошел в пятницу, 4 октября, у дома 24 по 6-му микрорайону в г. Тихвине.

О грабеже сообщила 46-летняя женщина. Со слов заявительницы, неизвестный отобрал у нее ювелирные украшения, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 30 тыс. 900 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался неоднократно судимый местный житель. В отношении безработного мужчины возбудили уголовное дело по факту грабежа.

Ранее в GazetaSPb сообщали об эвакуации школы в Петербурге. Учащихся вывели из-за угрозы распыления токсичного вещества.

грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание
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