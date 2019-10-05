За 2019 год в Ленобласти капитально отремонтировали больше 800 домов

За 2019 год в Ленобласти капитально отремонтировали больше 800 домов
Фонд капитального ремонта принимает законченные объекты в районах области. Фото: Фонд капремонта

В настоящем году за девять месяцев Фонд отремонтировал 843 дома. Его сотрудники выполнил более 1100 видов проектных, строительных и монтажных работ, включая ремонты крыш, фундаментов и подвалов.

Как сообщают в администрации области, на капремонт в 2019 году было выделено 2,7 млрд. рублей.

На данном этапе Фонд принимает законченные объекты капремонта в районах области. Сотрудники подготавливают необходимую документацию, а также ведут переговоры с муниципальными образованиями.

Ранее в GazetaSPb сообщали о прекращении сотрудничества Фонда капитального ремонта и ООО “Реставратор”. Решение было вызвано рядом инцидентов.

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