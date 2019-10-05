В Петербурге откроются центры опережающей профессиональной подготовки

Обучение "молодых профессионалов" будет вестись в пяти центрах по опережающей профессиональной подготовке. Фото: https://pixabay.com

Обучение "молодых профессионалов" будет вестись в пяти центрах по опережающей профессиональной подготовке. Фото: https://pixabay.com

В Северной столице будут «на опережение» готовить специалистов в наиболее востребованных отраслях.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» будет проводиться модернизация системы получения среднего специального образования. В Петербурге создадут полсотни мастерских, которые будут оборудованы по последним тенденциям современных технологий.

Также, в Северной столице появятся пять центров опережающей профессиональной подготовки. Перечень профессий, которым смогут обучаться молодые специалисты, будет определен городскими властями. Программы обучения самым популярным профессиям будут реализовываться по мировым стандартам «Вордскиллс».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России могут ограничить список профессий, попадающих под категорию самозанятых.