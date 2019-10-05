На Байкале обнаружили птицу возрастом 16 млн лет

Предположительно, в это время в это время бородастики проникли из Азии в Северную Америку через Берингию. Фото: https://pixabay.com/

Предположительно, в это время в это время бородастики проникли из Азии в Северную Америку через Берингию. Фото: https://pixabay.com/

На озере Байкал археологи обнаружили окаменелые останки тропического бородастика. Предположительно, возраст птицы — 16-18 миллионов лет.

На сегодняшний день зоной обитания этих птиц являются тропики, но, вероятно, в эпоху миоцена они распространялись на значительно более обширной территории.

О находке сообщила Наталья Волкова, исследовательница им. Борисяка Российский Академии наук. Женщине удалось обнаружить фрагменты плечевой и лучевой костей.

Бородастики обитают в тропических лесах Южной Азии, Африки и Америки. Находка Натальи Волковой свидетельствует о том, что ареал обитания предков современных птиц был намного шире, чем предполагали ученые.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о найденном на Земле Франца-Иосифа черепе арктического единорога, которым является кит-нарвал.