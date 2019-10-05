На «Академической» мужчина упал на рельсы

На «Академической» мужчина упал на рельсы
ЧП произошло вечером 5 октября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вечером 5 октября на станции метро «Академическая» мужчина, выходивший на платформу из вагона поезда, упал на рельсы.

Ему помогли подняться другие пассажиры. Мужчина не пострадал, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пишет ТАСС.

Во время ЧП движение в метро было ограничено. Интервал движения поездов составил семь минут на участке от станции «Академическая» до конечной «Девяткино».Станции не закрывались.

Сейчас поезда на Кировско-Выборгской (красной) линии петербургского метрополитена ходят в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции «Невский проспект» на рельсы упала женщина. Ради спасения пассажирки сотрудникам метро пришлось полностью обесточить Московско-Петроградскую линию.

академическая чп
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