На «Академической» мужчина упал на рельсы

Вечером 5 октября на станции метро «Академическая» мужчина, выходивший на платформу из вагона поезда, упал на рельсы.

Ему помогли подняться другие пассажиры. Мужчина не пострадал, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пишет ТАСС.

Во время ЧП движение в метро было ограничено. Интервал движения поездов составил семь минут на участке от станции «Академическая» до конечной «Девяткино».Станции не закрывались.

Сейчас поезда на Кировско-Выборгской (красной) линии петербургского метрополитена ходят в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции «Невский проспект» на рельсы упала женщина. Ради спасения пассажирки сотрудникам метро пришлось полностью обесточить Московско-Петроградскую линию.