Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за кредитов

Минфин прогнозирует дальнейшее падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за выплат процентов по кредитам.

По итогам 2019 года зарплата населения увеличилась на 1,5%, но при этом динамика располагаемых доходов упала до -1,3% с января по июнь 2019 года, в том числе из-за платежей по кредиту.

«В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», — заявили в Минфине, сообщает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минэкономразвития предлагает снизить стоимость банкротства физлиц. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин рамках Восточного экономического форума. По словам министра, банкротство будет отражаться на будущем кредитном профиле заемщиков и все будут понимать, что они однажды не справились с выплатой долгов.