В Петербурге застрелили участника потасовки на Звездной

Утром 6 октября стало известно о погибшем от огнестрельного ранения в результате потасовки на Звездной улице в Московском районе Петербурга.
Стрельба стала результатом потасовки в ночь на воскресенье, 6 октября. Петербуржцы, проходившие мимо места ЧП, рассказали об инциденте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, все произошло возле дома 16 по Звездной улице, где находится сетевой магазин «Пятерочка». Пользователи отметили, что конфликт произошел между владельцами кафе-шавермы. Судя по фотографиям горожан, на место уже прибыли экстренные службы.
«Потасовка на Звездной улице, около магазина «Пятерочка», между владельцами шаурмы, привела к погибшему от огнестрельного», — пишет очевидец.
Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. О других пострадавших в перестрелке не сообщается.
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