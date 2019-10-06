В Петербурге застрелили участника потасовки на Звездной

В Петербурге застрелили участника потасовки на Звездной
Экстренные службы прибыли на место происшествия. Фото: vk.com

Утром 6 октября стало известно о погибшем от огнестрельного ранения в результате потасовки на Звездной улице в Московском районе Петербурга.

Стрельба стала результатом потасовки в ночь на воскресенье, 6 октября. Петербуржцы, проходившие мимо места ЧП, рассказали об инциденте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, все произошло возле дома 16 по Звездной улице, где находится сетевой магазин «Пятерочка». Пользователи отметили, что конфликт произошел между владельцами кафе-шавермы. Судя по фотографиям горожан, на место уже прибыли экстренные службы.

«Потасовка на Звездной улице, около магазина «Пятерочка», между владельцами шаурмы, привела к погибшему от огнестрельного», — пишет очевидец.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. О других пострадавших в перестрелке не сообщается.

Ранее GazetaSPb сообщала, что помощника машиниста задержали за стрельбу в Шушарах из травмата.

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