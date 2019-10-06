Власти Нидерландов отказались от названия Голландия

Правительство Нидерландов в рамках «ребрендинга» приняло решение, что страна больше не станет называть себя Голландией.

Как сообщает The Guardian, нидерландское правительство решило отказаться от названия Голландия из-за ее ассоциаций с наркотическими средствами и Кварталом красных фонарей.

Издание отмечает, что Нидерланды хотят, чтобы все считали страну «разработчиком передовых технологий для решения глобальных проблем». Также власти намерены поспособствовать увеличению турпотока в другие города, помимо всем известного Амстердама.

Кроме того, современное название страны будет активно использоваться на Олимпиаде-2020 в Токио, а также на песенном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в нидерландском Роттердаме.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Нидерланды проведут «Евровидение-2020» в Роттердаме.