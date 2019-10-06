Онищенко рассказал, как сокращение зимы повлияет на россиян

Онищенко рассказал, как сокращение зимы повлияет на россиян
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Фото: Мойка78

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что сокращение зимнего периода может изменить биоритмы жителей России.

По словам Онищенко, которые приводит Ura.ru, биометрический режим запускается у каждого человека в момент рождения. Он отметил, что пожилые люди и дети сложнее переносят изменения биоритмов.

Онищенко заявил, что возможное сокращение зимнего периода заставит россиян принимать серьезные меры для внесения изменений в суточные алгоритмы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что климатические изменения повлекут за собой перемены в условиях труда в стране, в частности они заставят переосмыслить продолжительность рабочего дня и длительность перерывов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Гидрометцентр заявил о сокращении зимы.

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