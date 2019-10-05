Гидрометцентр: зима в России сокращается

В средней полосе России зима постепенно становится короче.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда. Как рассказал Вильфанд, промежуток между устойчиво отрицательными и устойчиво положительными температурами становится короче.

Так, в течение последних лет средняя температура января в столице повысилась на два градуса. Летом также отмечается потепление, хотя и не столь интенсивное. По словам Вильфанда, июнь этого года выдался жарким, на три градуса теплее обычного. Зато июнь — холоднее на полтора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о нововведениях ГИБДД: водителям не должны выписывать штрафы по некачественным снимкам, сделанным камерами в плохую погоду. Кроме того, штраф недействителен в случае отсутствия на снимке табличек или разметки.