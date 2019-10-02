В ГИБДД рассказали, как плохая погода повлияет на штрафы с камер

Туман и дождь могут спасти водителей от штрафов. Фото: Baltphoto

Туман и дождь могут спасти водителей от штрафов. Фото: Baltphoto

Штрафы по камерам не должны накладываться на российских водителей в том случае, если дорожные камеры работали в плохую погоду и не могли сделать качественный снимок.

Соответствующие указания ГИБДД уже направила указание в регионы, сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, вынесению штрафов препятствуют качество фотографий, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, а также жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы.

Часто некачественные фотографии, по которым нельзя оценить нарушение, получаются из-за непогоды — например, сильного дождя или тумана.

В июне Владимир Путин потребовал перестать прятать камеры фиксации нарушений ПДД и устанавливать их в первую очередь ради снижения аварийности.

Владельцы дорог будут обязаны размещать в интернете не только информацию о действующих камерах, но и муляжах. Муляжи должны будут либо подавать радиосигнал, либо имитировать работу инфракрасной подсветки.

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