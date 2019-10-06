На «Евровидении-2020» исполнят песню на русском языке впервые за 15 лет

Впервые за долгое время на международном песенном конкурсе «Евровидение» прозвучит песня на русском языке. Над текстом песни трудится поэт Михаил Гуцериев.

Стало известно, что в следующем году на международном конкурсе «Евровидение», который пройдет в нидерландском Роттердаме, Россия впервые за 15 лет выступит с песней на родном языке. Поэт Михаил Гуцериев уже начал работу над текстом песни. Также есть возможность, что именно он будет продюсировать концертный номер для участника из России.

Отметим, что имя представителя нашей страны на конкурсе пока неизвестно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Россия определилась с участниками «Детского Евровидения». Дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака исполнит песню «Время для нас». Конкурс состоится 24 ноября в городе Гливице в Польше