Девочка из Ленобласти выпила сок и попала в больницу с токсическим отравлением

Вечером 5 октября из частного дома в Каменногорске Выборгского района Ленобласти госпитализирована 13-летняя девочка.

Как стало известно GazetaSPb, 13-летнюю школьницу привезли в больницу города Светогорск с токсическим отравлением. Ребенка доставили из частного дома в Каменногорске. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Уточняется, что девочка проживает в поселке Пруды. По словам самой пострадавшей, незадолго до госпитализации она выпила сок.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает источник в правоохранительных органах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пятеро первоклашек отравились в школе Московского района Петербурга. Всех детей отстранили на время от занятий из-за плохого самочувствия.