Петербургский блоге выпал из окна из-за селфи

Молодой человек сейчас в реанимации.

Сегодня стало известно о несчастном случае, произошедшем с 42-летним мужчиной-блогером из Сергиева Посада. В попытках сделать необычное селфи он забрался на трубу, которая находится на заброшенной котельной, ее высота шесть этажей. Но одно неловкое движение нарушило планы мужчины, и он упал вниз с большой высоты.

Как сообщает РЕН ТВ, прохожие сразу же заметили блогера и вызвали машину скорой помощи. Врачи прибыли на место происшествия, оказали первую помощь и отправили пострадавшего в реанимацию.

Мужчина получил серьезные травмы, в том числе открытый перелом бедра. О несчастном случае, который с ним случился, мужчина самостоятельно рассказал врачам.

Ранее GazetaSPB сообщила, что футболист «Зенита» Игорь Смольников из-за травмы покинет большой футбол на ближайшие три недели.