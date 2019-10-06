Два грузовых автомобиля с рыбой пропали в Шушарах

Автомобили и водители в розыске. Фото: Pixabay

Автомобили и водители в розыске. Фото: Pixabay

Исчезли две фуры с большим грузом рыбы и бакалеи, а также пропали и водители автомобилей.

Вчера 5 октября полиция Пушкинского района получила заявления об исчезновении автомобилей сразу от двух компаний. Сообщалось, что автомобили загадочно исчезли по дороге из Петеобурга в Москву, пропал груз и водители, рассказала Фонтанка.

Груз, находившийся в каждой из машин, оценивается в 6 миллионов рублей, а в сумме 12.

Машины загрузили в Шушарах, а затем они таинственно исчезли, а водители перестали выходить на связь.

Ford Cargo направлялся в город Сосновоборск Красноярского края, должен был доставить замороженную рыбу в организацию «КРСК-ЦЕМЕНТ». В свою очередь второй тягач DAF вез бакалейные товары для компании «ТК Лэнд».

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