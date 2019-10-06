В Ленобласти девочка попала в больницу, выпив сок

В Ленобласти девочка попала в больницу, выпив сок
Подробности выясняются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Юная жительница Каменногорска попала в больницу с токсическим отравлением, предположительно, из-за сока.

Стало известно, что в субботу вечером 5 октября в больницу Выборгского района поступила 13-летняя пациентка с серьезным токсическим отравлением.

Сама девочка рассказала врачам, что ухудшение самочувствия наступило после того, как она выпила сок, его она и считает причиной отравления.

Сейчас врачи выясняют причину отравления, при необходимости примут участие правоохранительные органы.

Ранее GazetaSPB сообщила, что две фуры с рыбой и бакалеей пропали в районе Шушар.

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