В Ленобласти девочка попала в больницу, выпив сок

Юная жительница Каменногорска попала в больницу с токсическим отравлением, предположительно, из-за сока.

Стало известно, что в субботу вечером 5 октября в больницу Выборгского района поступила 13-летняя пациентка с серьезным токсическим отравлением.

Сама девочка рассказала врачам, что ухудшение самочувствия наступило после того, как она выпила сок, его она и считает причиной отравления.

Сейчас врачи выясняют причину отравления, при необходимости примут участие правоохранительные органы.

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