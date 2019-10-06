Расчлененное тело девушки обнаружили в центре Читы

Расчлененное тело девушки обнаружили в центре Читы
Сотрудники следственного комитета выясняют детали произошедшего и ищут убийцу. Фото: Pixabay

Части тела 19-летней убитой были найдены на крыше подъезда.

Сегодня 6 октября около 16 часов дня полиция получила сообщение от жителей Читы. В нем сообщалось, что найдено тело убитой девушки поблизости одного из многоквартирных домов, сообщило Следственное Управление города.

Так, в Центральном районе Читы, на козырьке подъезда многоквартирного дома его жители обнаружили части тела девушки. Сотрудникам полиции удалось установить личность погибшей, сообщается, это 19-летняя девушка.

На данный момент правоохранительные органы допрашивают подозреваемого в совершении преступления мужчину 1981 года рождения. Он снимал квартиру в доме, где было найдено тело.

Следователи и криминалисты изучают место преступления, опрашивают местных жителей, ищут очевидцев. Возбуждено уголовное дело.

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Расчлененное тело девушки обнаружили в центре Читы
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