Петербургские руферы ворвались на крышу Биржи

Участники вылазки спокойно забрались на крышу здания, а затем беспрепятственно покинули объект. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Участники вылазки спокойно забрались на крышу здания, а затем беспрепятственно покинули объект. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Команда руферов забралась на реставрируемое здание Биржи, ожидая схватки со стражами порядка. Однако на объекте никого не было.

Сегодня, 6 октября, видео вылазки её участники опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». На кадрах видно, что молодые люди беспрепятственно проникли на территорию охраняемого культурного объекта.

По словам руферов, никакой охраны они, «к всеобщему удивлению», не встретили. Лишь недовольных рабочих, которые заметили ребят уже на спуске с крыши здания. Ни полиция, ни «Росгвардия» на месте происшествия не появилась.

Несмотря на предполагавшееся столкновение с правоохранительными органами, все закончилось мирно и без пострадавших.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о реставрационных работах, которые на сегодняшний день ведутся в здании Биржи. Их планируют завершить летом 2020 года.