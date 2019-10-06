Петербургские руферы ворвались на крышу Биржи

Петербургские руферы ворвались на крышу Биржи
Участники вылазки спокойно забрались на крышу здания, а затем беспрепятственно покинули объект. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Команда руферов забралась на реставрируемое здание Биржи, ожидая схватки со стражами порядка. Однако на объекте никого не было.

Сегодня, 6 октября, видео вылазки её участники опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». На кадрах видно, что молодые люди беспрепятственно проникли на территорию охраняемого культурного объекта.

По словам руферов, никакой охраны они, «к всеобщему удивлению», не встретили. Лишь недовольных рабочих, которые заметили ребят уже на спуске с крыши здания. Ни полиция, ни «Росгвардия» на месте происшествия не появилась.

Несмотря на предполагавшееся столкновение с правоохранительными органами, все закончилось мирно и без пострадавших.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о реставрационных работах, которые на сегодняшний день ведутся в здании Биржи. Их планируют завершить летом 2020 года.

крыша новости происшествия руферы санкт-петербург Санкт-Петербургская биржа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге руферы легко забрались на крышу здания Биржи
На «Звездной» из ревности зарезали продавца шавермы
Специалисты считают лак для ногтей опасным для жизни
Петербургские руферы ворвались на крышу Биржи
Бывшая глава МИД Испании считает, что США и Россия поменялись ролями
Петербуржцам предлагали места в массовке «Вечернего Урганта» за ...
На трассе «Сортавала» водитель упал с мотоцикла и умер
Украинцы митингуют против «формулы Штайнмайера»