Соединенные Штаты обратились к Италии за помощь по «российскому делу»

Соединенные Штаты обратились к Италии за помощь по &#171;российскому делу&#187;
Другие цели визита прокуроров неизвестны. Фото: Pixabay

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр и прокурор Джон Дархэм совершили дипломатический визит в Рим в августе этого года.

Целью визита дипломатов в Италию, по версии издания La Repubblica, стала обращение к итальянским спецслужбам с просьбой помочь в деле, которое связано с обвинением России во вмешательства в американские выборы.

Сообщается, что, якобы, прокуроры из США проявляли интерес к мальтийскому профессору Джозефу Мифсуду. Профессор, заявлял, что Россия обладает компроматом на кандидатку в президенты от Демпарии Хиллари Клинтон.

Также утверждается, что американские политики пытались выяснить, принимала ли Италия участие в «международном сговоре» против Дональда Трампа.

Напомним, что громкое расследование обвинения России во вмешательстве в американские выборы неких «русских хакеров» было начало в ноябре 2016 года, сразу после избрания Дональда Трампа. В конце марта 2019 года Министерство юстиции Соединенных Штатов огласило результаты расследования по «российскому делу», которое так и не доказало какой-либо причастности России к выборам в США.

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