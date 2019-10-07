Названы сферы деятельности, где работники получают больше всего

Анализ запросов работодателей и соискателей показал за третий квартал этого года показал, что специалисты в сфере строительства зарабатывают больше других.

Наиболее часто в запросах работодателей встречаются вакансии в сфере продаж, производственной сферы и строительства. Исследование провели эксперты «Авито Работа», сообщает РИА Новости.

Среднемесячная зарплата жителей России, по итогам третьего квартала этого года, составила 38,3 тысячи рублей. Наиболее высокие зарплаты отмечаются в сфере строительства (50,4 тысячи рублей), в салонах красоты и фитнес-центрах (48,8 тысяч рублей) и в автомобильном бизнесе (46,2 тысячи рублей).

Меньше всего зарабатывают работники сферы административной работы (30,4 тысячи рублей), бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей) и в сфере образования и науки (6,9 тысяч рублей).

Ранее GazetaSPb сообщала, что названы лидирующие по зарплате города в России.