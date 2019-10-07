В октябре будет одобрен проект нового моста через Волхов

В октябре будет одобрен проект нового моста через Волхов
Главгосэкспертиза намерена одобрить проект моста к 17 октября. Фото: Google.Maps

Одобрение проекта нового моста через реку Волхов в городе Кириши Ленинградской области ожидается в середине октября.

В строительном блоке Ленинградской области сообщили о предположении, что Главгосэкспертиза намерена дать положительное заключение проекту нового моста к 17 октября. На данный момент устраняются последние замечания по документации и вопросы со стороны комитетов, отвечающих за природопользование и культуру.

Защита проекта состоялась 3 октября. Его защищал председатель блока по строительству и ЖКХ, зампредседатель правительства Ленобласти Михаил Москвин.

После получения положительного заключения будет объявлен конкурс на строительство.

Ранее GazetaSPb сообщала, что по Крымскому мосту проехал первый поезд. В тестовой поездке на самоходном вагоне по самому длинному мосту в стране поучаствовали российские журналисты.

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