В октябре будет одобрен проект нового моста через Волхов

Одобрение проекта нового моста через реку Волхов в городе Кириши Ленинградской области ожидается в середине октября.

В строительном блоке Ленинградской области сообщили о предположении, что Главгосэкспертиза намерена дать положительное заключение проекту нового моста к 17 октября. На данный момент устраняются последние замечания по документации и вопросы со стороны комитетов, отвечающих за природопользование и культуру.

Защита проекта состоялась 3 октября. Его защищал председатель блока по строительству и ЖКХ, зампредседатель правительства Ленобласти Михаил Москвин.

После получения положительного заключения будет объявлен конкурс на строительство.

Ранее GazetaSPb сообщала, что по Крымскому мосту проехал первый поезд. В тестовой поездке на самоходном вагоне по самому длинному мосту в стране поучаствовали российские журналисты.