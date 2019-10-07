«Джокер» возглавил российский и американский прокат на выходных

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли стал лидером проката в России и США в минувшие выходные, собрав порядка 664 млн рублей. Фильм про главного врага Бэтмена вышел в прокат 3 октября.

Второе место в прокате со значительным отставанием занял мультфильм «Эверест» от создателей «Корпорации монстров». Мультфильм вышел на большой экран одновременно с «Джокером» и собрал 253 млн рублей за четыре дня.

На третьем месте расположился фантастический фильм Джеймса Грэя «К Звездам», который вышел в кино 26 сентября. За тот же период фильм собрал 56 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в российских кинотеатрах начались показы нового фильма про Джокера.

Новая картина сочетает в себе сразу две: это одновременно драма и комедия. А сценарий соединил почти точное заимствование из комикса, но с современными адаптациями.