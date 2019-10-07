Ревнивая женщина из Татарстана зарезала сына после ссоры с мужем

Ревнивая женщина из Татарстана зарезала сына после ссоры с мужем
Младший сын скончался на месте в результате полученных ранений. Фото: pixabay

Жительница Набережных Челнов стала фигурантом уголовного дела об убийстве малолетнего и покушении на убийство. Она поссорилась с мужем, после чего зарезала ножом сына. Саму женщину и ее второго ребенка госпитализировали.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану, все произошло в ночь на 6 октября в городе Набережные Челны. Следствие считает, что подозреваемая поругалась со своим супругом, приревновав его, после чего он ушел из дома. После ссоры женщина взяла нож и несколько раз ударила им в грудь своих сыновей 2013 и 2017 годов рождения. После этого она нанесла ножевые ранения и себе.

Младший сын скончался на месте в результате полученных ранений. Второй мальчик и сама подозреваемая доставлены в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что школьника из Петербурга ранили ножом на улице.

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