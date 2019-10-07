В Кировском районе на помойке найден раненый ястреб

Жительница Кировского района выбрасывала мусор и обнаружила на помойке раненого ястреба.

«Нашли сегодня у дома на помойке Кировский район. Передали врачам Сирин. Но очень похоже что он ручной», — говорится в сообщении в группе «Сирин» — помощь птицам и другим диким животным».

Женщина, которая подобрала птицу, рассказал, что ястреб не летает и клюв у него в крови.

«Но может это он крысу убил. Когти часть сломана. Двух «пальцев» нет», — предположила она.

Птицу уже передали врачам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе местные жители заметили «Жигули» с собаками в багажнике. По словам очевидцев, на Заневском проспекте, 30 в побитой машине с решетками на целую ночь были оставлены три собаки.