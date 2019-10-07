На Украине возбуждено дело о похищении Саакашвили

На Украине возбуждено дело о похищении Саакашвили
Михаил Саакашвили Фото: www.wikipedia.org

Украинская прокуратура возбудила дело по заявлению бывшего президента Грузии и экс — губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу.

Дело было заведено, после того как в прокуратуру поступило заявление Саакашвили, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Михаил Саакашвили подал заявление о похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о планах российского лидера воссоздать СССР.

Михаил Саакашвили похищение украина
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На Украине возбуждено дело о похищении Саакашвили
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