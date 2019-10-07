Пожарные почти два часа тушили дачный дом в Киришском районе

Пожарные тушили дом на дачном участке в Киришском районе в СНТ «Тюльпан». Огонь охватил 36 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть сегодня, 7 октября, в 10:55. К месту оперативно выехали шесть сотрудников на двух единицах спецтехники. Спустя почти два часа, к 12:02, пламя удалось ликвидировать.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, в настоящее время ведется дознание по факту произошедшего. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Нарва». Иномарка протаранила стоявшую легковушку. Пострадали три человека.