Суд отклонил иск общественников к руководству «Крестов»

В суде не приняли иск Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) к руководству СИЗО «Кресты» по поводу запрета на общение с заключенным.

Колпинский районный суд Северной столицы отказал в удовлетворении требований подавшим иск Яны Теплицкой и Романа Ширшова к ФКУ СИЗО-1 («Кресты»). Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе судов Петербурга.

Общественники посещали обвиняемого в организации теракта в петербургском метро в апреле 2019 года. Заключенный пожаловался им, что сорудники исправительного учреждения пытали его в «секретной тюрьме» и угрожали. После этого членам ОНК больше не предоставили возможности пообщаться с Аброром Азимовым.

Напоминаем, что теракт на станции метро «Технологический институт» произошел в апреле 2017 года. Жертвами взрыва террориста-смертника стали пятнадцать человек.