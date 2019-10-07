Муж Лолиты ушел к косметологу из Белоруссии

Летом 2019 года поп-звезда сообщила поклонникам о разводе с Дмитрием Ивановым. По данным СМИ, тренер по сквошу ушел к женщине-косметологу.

После того как Милявская рассказала о разводе, певица не упоминала о причинах разлада в семье. Однако сразу оговорилась, что дело исключительно в межличностных отношениях и мужа никто не уводил.

Позже Дмитрий Иванов появился вместе с Ольгой Куликовой, которая, также как экс-супруг Лолиты, родом из Белоруссии, на свадьбе друга в Латвии. По заявлениям очевидцев, пара выглядела счастливой. Как сообщает StarHit, отношениямежду 44-летним Дмитрием и Ольгой начались еще когда он состоял в браке с Милявской.

Избранница Иванова владеет собственной косметологической студией в центре Москвы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Брэд Питт прокомментировал развод с Анджелиной Джоли.