Активисты предложили зачистить город от построек 90-х и нулевых

Активисты предложили зачистить город от построек 90-х и нулевых
Интернет-пользователям нашлось что добавить к предложенному активистами перечню. Фото: https://vk.com/mytndvor

Градозащитники вынесли ответное предложение после заявления Владимира Шухова о необходимости снести исторический центр.

О своем варианте зачистки центра Северной столицы общественные активисты рассказали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «Вконтакте».

Авторы публикации согласились с утверждением Шухова, что город действительно становится хуже. По словам градозащитников, настало время избавиться от мертвого груза, покрытого пылью.

Однако дальше взгляды главы «Шуховской башни» и активистов расходятся. По мнению защитников, нужно решительно взяться за нож, чтобы пожертвовать наследием девяностых и нулевых, прочно вжившемся в окружающую архитектуру.

К публикации прекрепили фотоснимки, по мнению активистов, подлежащих сносу зданий и предложили интернет-пользователям высказывать свои предложения. Среди них — бизнес-центр на Суворовском проспекте, комплекс Regent Hall и отель «Парк Инн».

Напоминаем, что ранее Владимир Шухов предложил замнеить исторические здания Петербурга на новые, «из стекла и металла».

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