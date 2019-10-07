Хоккеист СКА назвал причину проигрыша «Спартаку»

Защитник клуба думает, что во всем виновата черная полоса, но отчаиваться не стоит.

Обо всем хоккеист петербургского клуба Василий Токранов рассказал после матча СКА – «Спартак», который состоялся 7 октября в Москве. Защитник заявил, что «бываю черные полосы», но важно не прекращать работать и тогда все будет хорошо. Его слова цитирует пресс-служба СКА. Токранов отметил, что его коллеги долго не могли собраться – много времени ушло на разогрев, оттого такой плачевный результат. Происходящее на льду защитник СКА назвал «какой-то суетой».

Напоминаем, что встреча завершилась обидным поражением со счетом 3:2 в пользу соперника. Основное время завершилось без выявленного победителя, так что пришлось его добавить – тогда-то все и решилось в пользу «Спартака».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА объявил состав на матч с московским «Спартаком». В первую пятерку попали Ткачев, Лехтеря, Плотников, Токранов, Рундблад.