Дочка Ксении Бородиной пережила операцию

Девочку экстренно госпитализировали из-за аппендицита. Сейчас с ней все хорошо.

Обо всем телеведущая Ксения Бородина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что ее 10-летнюю дочь Маруся увезли со школы врачи – девочке резко стало плохо, ей понадобилась госпитализация. Специалисты диагностировали у школьницы аппендицит, так что ждать было нельзя. Дочке звезды делали операцию менее часа, но эти минуты показались Ксении Бородиной самыми длинными в ее жизни. Она клянется, что никогда не забудет, как сильно переживала за своего ребенка и как рада, что все уже позади.

«Когда дело касается тебя, то все страшно, но голова соображает, а когда ребенок»,

— написала телеведущая.

Ксению Бородину поддержали ее подписчики – они желают Марусе здоровья, а маме крепких нервов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бородина вновь вступила в перепалку с подписчицей. Не первый раз телеведущая позволила себе оскорблять поклонников, которые критикуют ее по тому или иному поводу.