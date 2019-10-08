Программу поддержки отменили

В Петербурге отменяют программу поддержки малого бизнеса на 2020 год. В будущем программа может быть увеличена до 1 млрд рублей, по какому принципу они будут расходоваться, еще решается.

Как сообщает «Свое дело плюс» , о том, что субсидии по программе поддержке будут отменены впервые Юрий Калабин, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, рассказал на встрече с бизнесом в Санкт-Петербургском союзе предпринимателей в конце сентября. С тех пор в бизнес-среде это стало самой обсуждаемой новостью.

Опечалились не только получатели программы поддержки, которые рассчитывали на субсидии, но также высказывали недоумение и общественные организации бизнеса. В настоящий момент на сайте КППИТ в разделе «Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства» сказано, что в октябре конкурсной комиссией на право получения субсидии в 2019 году рассматриваются заявления с 216 по 248 номер. «Это означает, — рассказывают получатели субсидий, что деньги мы получим по понесенным затратам за 2018 год. Мы получили официальное письмо, что в следующем году субсидий не будет».

Как было Версткой программы поддержки последние 6 лет занимался упраздненный ныне комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР), и на 2019 год была выделена скромная сумма в размере 101 млн рублей (для сравнения в Ленинградской области программа поддержки малого бизнеса составляет 800 млн рублей). Эти деньги были расписаны по 6 программам и раздавались в виде безвозвратных субсидий. Ранее, в предыдущие годы, одно предприятие могло получить поддержку по разным программам, но в сумме помощь от государства не могла превышать 700 тысяч.

«Город поддерживал легкую промышленность, — говорит дизайнер Ольга Бешанова, — субсидии мы тратили на покрытие части арендной платы за производственное помещение, другие нужды. Главное, что траты уже должны быть понесены в истекшем году, и субсидии покрывали издержки». Обычно субсидии раздавались нескольким сотням предприятий через Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП), заявки собирались весной, деньги можно было получить осенью.

В еще более ранние годы суммы программы поддержки малого бизнеса были значительно выше, в 2011 году программа доходила до 1,5 млрд рублей, деньги распределялись по 19-18 программам, в том числе на гранты на открытие малых предприятий. В первый год грантовой поддержки деньги получили почти все обратившиеся за финансовой помощью. В том числе были профинансированы, например, издание продолжения книги «О бравом солдате Швейке» и турагентство по связям со странами Латинской Америки. Вокруг программ поддержки возник сервис по составлению и продаже бизнес-планов для получения грантов, и в 2016-2017 году грантовую помощь остановили, а сама программа поддержки уменьшилась до 120-100 млн рублей. В 2019 году предусматривалось финансирование по 6 программам, в том числе субсидирование ремесленников, детских развивающих центров, предприятий легкой промышленности, социальных предприятий, участие в выставках, экспорт.

Новая метла В августе 2019 года два комитета — КРППР и комитет по промышленной политике и инновациям (КППИ) объединили, Эльгиз Качаев, председатель КРППР, покинул администрацию города, а на пост председателя объединенного комитета заступил Юрий Калабин, выходец из РЖД, где он занимался в том числе закупками. Юрий Калабин потратил несколько месяцев на изучение эффективности программы поддержки и признал ее неэффективной. Деньги получал ограниченный круг людей, экономическая эффективность для города была не очевидной. Средства, выделенные на программу решили передать Фонду содействия кредитованию малого бизнеса, где малые предприятия могут получать их на возвратной основе. В будущем, рассказал Юрий Калабин, программа поддержки может быть увеличена на 1 млрд рублей, но принцип расходования средств изменится.