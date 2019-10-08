Украинские власти назвали три пути решения конфликта на Донбассе

Украинские власти назвали три пути решения конфликта на Донбассе
К исполнению минских соглашений приблизился Владимир Зеленский, когда подписал "формулу Штайнмайера". Фото: Pixabay

Свое мнение высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко, действующий министр иностранных дел Украины, в эфире телеканала ICTV назвал три пути развития конфликта на Донбассе, которые он считает возможными.

Так, во-первых, по мнению политика, все может разрешиться путем следования минским соглашениям. Но такой вариант развития событий мниистр находит «несправедливым».

Во-втором случае, как заявил политик, власти в Киеве будут «тянуть бесконечно долго», жертвуя жизнями подчиненных солдат и мирных жителей. Такой сценарий, по словам Пристайко, повлечет за собой окончательную ненависть к власти со стороны обитателей Донбасса.

Третий и последний вариант, как считает украинский министр, означает «никогда больше не возвращаться» к Донбассу и не рассматривать его, как территориальную часть страны.

Ранее GazetaSPB сообщила о митингах в Киеве и Харькове против «формулы Штайнмайера».

донбасс россия украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фудкорты покоряют рынок Петербурга
Петербуржцев ждут длинные выходные в ноябре
В Петербурге нашли пропавшую дочь режиссера «Убойной силы»
На Руставели грузовик врезался в столб и оборвал провода
Рональдиньо собирает команду по киберспорту
Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными в 2020 году
На Петроградской стороне перекроют две улицы
В Ленобласти разыскивают застреливших лося браконьеров