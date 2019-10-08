На дорогах России могут появиться умные «лежачие полицейские»

На дорогах России могут появиться умные &#171;лежачие полицейские&#187;
Умный "лежачий полицейский" будет подниматься, если приближающийся автомобиль превышает скорость. Фото: Pixabay

В 2021 году в России могут появиться модифицированные искусственные неровности, которые будут самостоятельно определять необходимость в поднятии барьера с помощью фото- или видеофиксации.

Как рассказал представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федотов, в случае одобрения разработки умных «лежачих полицейских», регионы, где ее внедрят первой, станут известны уже в 2020 году. А если проект успешно пройдет тестирование, то осуществление разработки возможно уже в 2021 году. Отмечается, что затраты на реализацию проекта составят порядка 8 млн рублей, сообщает ТАСС.

Согласно задумке, умный «лежачий полицейский» будет подниматься, если приближающийся автомобиль превышает скорость. В «Автонете» пояснили, что особенностью технологии является необходимость в соблюдении скоростного режима.

Ранее GazetaSPb сообщала, что остановки Петербурга так и не поумнели.

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